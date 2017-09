Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: piovono critiche su Sabrina Ghio

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: critiche su Sabrina Ghio. Una nuova edizione di Uomini e Donne sta per cominciare. La prima messa in onda ci sarà lunedì 18 settembre 2017, ma le registrazioni del torno over e del trono classico sono già cominciate; Sabrina Ghio è la tronista in carica e sul web si sono scatenate le prime voci discordanti: i suoi cambiamenti rispetto al passato sono dovuti al tempo o ai bisturi? Durante la registrazione di venerdì 8 settembre però, la Ghio ha tenuto a spiegare che negli ultimi anni non ha toccato nessuna parte del suo corpo se non le labbra.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: “niente bisturi per Sabrina”.

Sabrina ha puntualizzato in studio che non ha mai optato per il bisturi, ma solo per il filler che non è altro che un’iniezione di acido ialuronico dagli effetti temporanei che vanno protratti nel tempo. Nessun altro ritocco estetico dunque per l’ex ballerina di Amici, al contrario di come molti utenti maliziosi hanno sostenuto. Reduce di un matrimonio fallito e mamma di Penelope la giovane tronista è solo in cerca dell’amore.