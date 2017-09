Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni News e Gossip – «Bacio con Gemma e… “battesimo” di Gianfranco» – Scopriamo attraverso le anticipazioni di U&D che, mentre Marco le mandava messaggi, Gemma usciva con un altro, la new entry Gianfranco! Un contributo video narra il loro primo incontro a cena con successiva passeggiata sotto la pioggia, lei sorride felice. Firpo non ne è sorpreso, nemmeno quando Maria gli rivela che si sono visti una seconda volta e c’è stato anche un bacio, tuttavia non nasconde che gli fa “male al cuore non vivere più certe emozioni”, e così il confronto si fa più teso- La conduttrice fa entrare Gianfranco e Tina non risparmia nemmeno lui: “è un altro fintone”, lo ‘battezza’ così!.

Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni News e Gossip puntate future – «Parte l’angolo di Facebook in diretta…»

Arriva poi il momento facebook in diretta grazie al quale si offre una possibilità di lavoro, così Maria raccomanda prudenza, poi presenta Angelo titolare di una pizzeria ad Ardea che cerca una ragazza che abbia voglia di lavorare; il secondo è parrucchiere e cerca quattro persone per i suoi tre saloni; la terza ospite è una signora che ha trovato in un cappotto di seconda mano, sessanta lettere d’amore di Ennio alla sua fidanzatina Rosanna e vorrebbe restituirle a loro; c’è ancora la signora che cerca un bell’autista di Ibiza, non si chiama Josè ma Paul: non si può andare avanti e anche chi cercava le sue compagne di classe, ne ha trovate 36 su 100. Si continua.