Anticipazioni Uomini e Donne Gossip e News Temptation Island – Secondo le anticipazioni di U&D il filmato di cui parla Filippo si rivela uno scherzo, ma non è uno scherzo invece la presenza di Carmen – tentatrice di Alessio – che si dice contenta di averlo aiutato a capire chi voleva veramente. Giulia manifesta ancora una volta il suo “caratterino” criticando la trascorsa disinvoltura di Carmen rispetto alla timidezza esibita oggi, si parla di ruoli e Filippo ci tiene e a puntualizzare che ventun giorni insieme creano inevitabili affetti e, quando si rivedono, sono comunque contenti.

Anticipazioni Uomini e Donne Gossip e News Temptation Island – Dopo Valeria e Alessio, l’esterna di Sabrina e Niccolò R…

Gianni – da parte sua – confessa di essersi commosso davanti al falò di Valeria e Alessio, la loro storia suscita un vivace scambio di opinioni e Paolo aggiunge che le parole di Alessio nei confronti della sua ragazza sono state la corsa più criticabile… Maria chiede se la coppia sarebbe disponibile a un duplice rapporto di amicizia, Alessio risponde di sì. Ecco intanto il momento dell’esterna di Sabrina e Niccolò R. che si incontrano sulle rive di un lago, lei pensa di non essere il suo tipo e lui conferma. In studio la tronista osserva che il corteggiatore non le ha chiesto niente e – soprattutto – non ride mai. Secondo le anticipazioni di U&D Tina è convinta che, insomma, a Sabrina lui piaccia, e lui se la tira un tantino…