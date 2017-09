Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi 12 settembre 2017: moda, cucina, make up

Detto Fatto, il look di Serena Rossi oggi, 12 settembre 2017. Serena Rossi torna, grintosa come sempre, con una nuova puntata di Detto Fatto. Dopo il grande successo della prima puntata di ieri e le migliaia di commenti favorevoli ed entusiasti su Facebook, l’attrice torna a tenerci compagnia su Rai 2 con la sua semplicità e la sua simpatia. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 12 settembre 2017, Serena ha fatto il suo ingresso in trasmissione con un look che ricorda il mood anni Settanta. L’attrice ha indossato una camicetta rossa e dei pantaloni a palazzo beige, ed ha impreziosito il suo aspetto con i capelli acconciati in un raffinato raccolto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 12 settembre 2017: moda, make up, cucina.

Serena Rossi a Detto Fatto ha presentato il primo tutorial, che è di moda. Nunzia Avertua, una giovane stilista che vuole vedere se ha stile da vendere. I buyer non hanno acquistato la sua collezione, ma Nunzia non si è abbattuta e ha fatto tesoro dei consigli ricevuti. Serena presenta un nuovo tutor di Detto Fatto: Vero Latte, così si fa chiamare, ed è colui che fa il gelato più buono d’Italia. Spesso utilizza l’azoto liquido, ma oggi propone un tradizionale gelato alla crema con un ingrediente segreto: la rosa. A Detto Fatto torna Alioscia, che trucca la sua bella ospite Stefania, e le propone un trucco che la signora può realizzare per andare al concerto con la figlia.