Grande Fratello Vip 2017: i primi malumori all'interno della casa. Malgiglio ne ha un pò per tutti

Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio nel vortice delle prime lamentele. Lunedì 11 settembre 2017 alle ore 21.20 su canale cinque c’è stato il debutto della seconda edizione di Grande Fratello Vip. I concorrenti sono entrati uno dopo l ‘altro dopo un breve video di presentazione. In ogni caso, neanche il tempo di presentarsi tutti e già partono le prime polemiche. Tra i fratelli di Belen Rodriguez e Cristiano Malgioglio, che non prende particolarmente bene la notizia che entrambi – pur costituendo, a fini del gioco, un unico concorrente – stazioneranno nella casa più spiata d’Italia, potendo così supportarsi l’un l’altro. Nonostante le svariate lamentele, però, l’istrionico paroliere non è tra i cinque nominati della settimana: il comico Gianluca Impastato, il figlio d’arte Ignazio Moser, il tronista Luca Onestini e le modelle Carla Cruz Ivana Mrazova.

Grande Fratelle Vip: Malgioglio ne ha un po’ per tutti.

Il ciuffo biondo ha riservato dei siparietti al veleno per tutti i concorrenti, in primis con Cecilia Rodriguez:”Non l’ho nemmeno riconosciuta. Perché dovevo alzarmi? È la regina Elisabetta?“. Poi si rivolgfe altero verso il fratello di Belen, Jeremias :”Tu chi sei, perchè sei qui?”. Malgioglio non riconosce nemmeno Lorenzo Flaherty, “Flaherty faceva quella serie, lì con il cane…”. All’ingresso delle modelle Ivana Mrazova e Carla Cruz, concorrenti a sorpresa, Cristiano escalama: “Ma tu sei una modella? Non è possibile, sei alta come me!“. Insomma il nostro Malgioglio ne ha un po’ per tutti senza peli sulla lingua. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sul Grande Fratello Vip 2017.