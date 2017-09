Grande Fratello Vip 2017, gli ascolti della prima puntata. Parte con il botto “Grande Fratello Vip 2017”. La prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ha raccolto 4 milioni e 490mila spettatori per il 24,53% di share, quasi tre punti percentuali in più rispetto all’esordio della prima edizione. Ottimo risultato d’ascolti per la prima puntata della seconda edizione del ‘Grande Fratello Vip 2017’.

Grande Fratello Vip 2017, il riassunto e gli ascolti della prima puntata di ieri 11 settembre 2017!

I concorrenti del reality sono stati subito divisi in due squadre, una rossa e una blu. La squadra rossa è composta da: Simona Izzo, Marco Predolin, Carmen di Pietro, Los Rodriguez (ovvero Cecilia e Jeremias, rispettivamente fratello e sorella minore di Belen), Veronica Angeloni, Luca Onestini, Lorenzo Flaherty, Carla Cruz. Della squadra blu fanno invece parte: Serena Grandi, Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari, Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Ivana Maratova, Aida Yespica, Giulia De Lellis. A riscuotere subito grande successo è stato Cristiano Malgioglio, che si è autodefinito la vera ‘diva’ di questa edizione del programma. Tante risate grazie all’atteso ritorno della Gialappa’s, che ha commentato in diretta gli avvenimenti all’interno dell’appartamento di Cinecittà.

Cristiano Malgioglio, che ha tenuto banco con le sue richieste e con il “dramma” vissuto al momento dell’ingresso nella stazione di “Tristopoli”. Sul finale, quando dopo aver perso la prova gli è stato detto che avrebbe passato la prossima settimana non nella Casa tra lussi e comodità, ma nella stazione abbandonata di “Tristopoli”, tra docce fredde, polvere e ragnatele, Cristiano ha iniziato a paventare di volere andarsene poi, una volta convinto è entrato nel luogo che ha sostituito la cantina. Lo shock è stato terribile: la puntata si è chiusa con l’immagine di Malgioglio con la mascherina antimicrobi sul viso, in lacrime seduto in un angolo. Come passerà e con lui gli altri vip la prima settimana nella Casa de Il Grande Fratello Vip 2017.