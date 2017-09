Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi, 12 settembre 2017: la prima notte nella casa. Ieri sera si è conclusa la prima diretta su Canale 5 dalla casa del Grande Fratello Vip edizione 2017. Nella serata di ieri abbiamo conosciuto i nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, e stiamo imparando a conoscere i personaggi. Dopo la diretta, i Vip non hanno sonno: le emozioni della serata sono state tante, ed iniziano a raccontare le proprie emozioni e a ripercorrere gli episodi della serata. Gli inquilini sono divisi in due ambienti diversi: alcuni hanno potuto accedere alla Casa, mentre altri si trovano alla “Stazione“, e resteranno qui per una settimana. Cristiano Malgioglio vaga per la “Stazione” come un’anima in pena: ha una mascherina sul volto e vuole parlare con la produzione. Giulia riesce a calmarlo…

Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi, 12 settembre 2017: il progetto di Simona Izzo.

La prima notte all’interno della Casa scorre tranquilla, e al risveglio c’è chi fa la doccia, chi fa colazione, chi fa stretching. Nella Casa, i Vip hanno potuto accedere alla piscina, che viene immediatamente utilizzata da Carmen Di Pietro. Simona Izzo appena sveglia cerca il caffè e studia i suoi coinquilini, possibili oggetto di una sceneggiatura. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sul Grande Fratello Vip 2017.