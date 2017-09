Grande Fratello Vip: Asia Nuccetelli contro Giulia De Lellis. Ecco il post sui social

Grande Fratello Vip: Asia Nuccetelli contro Giulia De Lellis. Lunedì 11 settembre 2017 su canale cinque c’è stato il debutto della seconda edizione di Grande Fratello Vip, i concorrenti sono entrati uno dopo l ‘altro dopo un breve video di presentazione. A molti telespettatori il ritorno della messa in onda ha rievocato l’edizione passata e in particolare la lite tra la De Lellis e Asia Nuccetelli. Anche la stessa Asia ci ha pensato pubblicando su Instagram un post con la scritta “Poraccitudine has no limits”, frase scult che lo scorso anno indirizzò alla rivale De Lellis. Ed è così che la polemica infiamma di nuovo.

Grande Fratello Vip: si riapre la polemica tra le due rivali.

Giulia De Lellis è infatti tra i concorrenti del Gf Vip 2017, dopo che il compagno partecipò all’edizione 2016. La Nuccetelli non ha evidentemente dimenticato l’antica rivalità e torna a criticare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, accusandola di partecipare al reality solo perché “fidanzata di” e per la popolarità raggiunta proprio grazie al loro litigio. “Almeno lei è andata li con le sue forze”, le scrive una follower tra i commenti al succitato post, “non perché è la figlia di Antonella Mosetti. Uscita dalla casa tu sei tornata nessuno! Nessuno è stato colpito da un briciolo di te”.

Asia risponde a tono: “No, lei è andata lì per il casino che ha fatto con noi l’anno scorso, e perché è la fidanzata del tronista! Meglio essere figlia della ‘mamma’ grazie. Hai ragione nessuno è rimasto colpito da me sono d’accordo! Dovresti parlare con 291 mila persone che mi seguono!”. Al momento Giulia De Lellis essendo nella casa sarà allo scuro di tutto. Ci penserà il fidanzato Damante e difenderla? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sul Grande Fratello Vip 2017.