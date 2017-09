Guida Tv, i programmi tv di stasera, martedì 12 settembre 2017 sulla Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera martedì 12 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la fiction Il paradiso delle signore 2. Teresa torna a lavorare come commessa ma, dopo lo scandalo su Jacobi, la clientela al Paradiso è molto scarsa. La compagnia Rocketeller, intanto, vuole aprire un grande magazzino, ed uno dei luoghi probabili è proprio l’edificio che sorge di fronte al Paradiso… Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal Minds con gli episodi Tabù, Il custode e Il passero di Nelson. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #Cartabianca, giunto alla sua seconda stagione. Sono tante le novità apportate. Ci saranno, come sempre, faccia a faccia con personaggi della politica e dell’informazione, ma ci sarà anche Flavio Insinna che ogni settimana sarà autore di un racconto, e ci sarà Geppi Cucciari, che commenterà l’attualità politica e non solo.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Duplicity, con Julia Roberts. Claire e Ray sono due ex-agenti della Cia, ed oggi lavorano per due importanti società. I due inizieranno a complottare qualcosa… Su Canale 5 vedremo la partita di Campions League Roma – Atletico Madrid. Su Italia 1 andrà in onda il film Tutto può cambiare. Stasera La7 trasmetterà Di martedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris giunto alla sua quarta edizione.