iPhone X, oggi 12 settembre 2017 Apple presenterà il nuovo iPhone

Manca poco: nella giornata di oggi, intorno alle 19 ora italiana, la Apple presenterà il nuovissimo iPhone X. La X rappresenta il 10 dei numeri romani, per celebrare il decennale dell’iPhone. Ancora non è stato presentato, ma già circolano alcuni rumors sulle caratteristiche del nuovo iPhone X. Non ci sarà più il Touch ID ma ci sarà il Face ID: il dispositivo riconoscerà il volto del proprietario, ma saprà distinguere una fotografia dal volto: sarà dotato di un sistema 3D che funzionerà anche in condizioni di scarsa luminosità. Altra novità sarà l’assenza dei tasto Home: al suo posto ci sarà una barra virtuale. In questo modo, ci sarà una consistente riduzione delle cornici. Ci sarà una nuova barra delle notifiche che si adatterà al nuovo borderless.

iPhone X, i rumors prima della presentazione.

Il nuovo iPhone X avrà la ricarica wireless, cioè un sistema di ricarica induttiva: il telefono potrà essere ricaricato appoggiandolo su una base di ricarica e non solo attraverso un cavo di corrente. Deludente è, invece, la fotocamera. Ci sarà una dual camera posteriore ma avrà la medesima risoluzione dell’iPhone 7 Plus, mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore da 8 MP. Il retro del telefono, inoltre, sarà in vetro come l’iPhone 4 del 2010.