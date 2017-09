La prova del cuoco, le ricette di oggi martedì 12 settembre 2017: la pregara viene vinta dal Pomodoro Rosso!

La prova del cuoco, la puntata e le ricette di oggi martedì 12 settembre 2017. Grande successo di pubblico e di visualizzazioni Facebook per la prima puntata de La prova del cuoco, in versione tutta rinnovata. Splendido look per la Clerici, che oggi indossa pantaloni a sigaretta neri, e camicia con sfondo scuro e fantasia floreale turchese. Come abbiamo visto nella puntata di ieri la gara classica tra pomodoro rosso e peperone verde, si divide in due momenti: nella prima fase, delle durata di 10 minuti circa, i due chef del giorno realizzano un piatto su un tema proposto ad inizio puntata. Il giudizio insindacabile di Antonella Clerici, stabilirà chi tra loro potrà assegnare una penalità all’altro durante la seconda parte della sfida, che si svolgerà come di consueto intorno alle 13.00.

Nella puntata di oggi, giornata nazionale del Pesto Genovese, i piatti dovranno avere come ingrediente principale il pesto o le salse pestate. La squadra del pomodoro rosso propone la preparazione di cannelloni con ricotta e pesto al basilico, mentre la squadra del peperone verde si cimenta con la realizzazione di bocconcini di pollo con salsa di mandorle e cherry. La prima parte della gara, giudicata da Antonella Clerici, viene vinta dal pomodoro rosso, che dovrà assegnare una penalità al peperone verde nella seconda parte della gara.