Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma e il suo nuovo spasimante

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma ha un nuovo spasimante. Una nuova edizione di Uomini e dinne ripartirà lunedì 18 settembre come sempre intorno alle 14:45. Confermati son il trono classico, il trono gay e il trono over ma non si sa cosa vedremo al debutto. Proprio a proposito di trono over, le anticipazioni di Uomini e Donne ci dicono che Gemma Galgani ha già un nuovo spasimante. Chiusa la storia con Marco, per la quale dice di aver dato più di quanto doveva, ed essersi esposta troppo, ora la sua attenzione amorosa si sposta su Gianmarco, il nuovo cavaliere.

Uomini e Donne, le ultime news: Francesco tenta di riconquistare Selvaggia.

Per quanto riguarda il trono classico quest’anno ci sono 4 ragazzi sul trono: Sabrina, Paolo, Alex e Mattia. L’ultima registrazione del trono classico però sarà ricordata per gli ospiti di Temptation. Le anticipazioni di Uomini e Donne infatti ci dicono che in studio c’è ancora una volta Francesco, ormai lasciatosi con Selvaggia. Lui però ha chiesto alla redazione di essere aiutato nel riconquistarla, ma afferma che la cosa non è andata a buon fine e probabilmente ora crede che lei abbia un altro. Il suo amore però non svanisce, si dice infatti ancora voglioso di riaverla al suo fianco.