Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Sabrina svela l'interesse per Mattia

Uomini e Donne, le ultime news: reciproco interesse tra due tronisti. Venerdì 8 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne. La tronista Sabrina ha contrato Nicolò R. sulle rive di un lago. Lei pensa di non essere il suo tipo e lui conferma; l’altro Nicolò è invece l’esatto opposto, apre lo sportello della macchina e corteggia come si deve, durante l’esterna in macchina lui racconta di avere un debole per le ‘signorine’ più grandi, come racconta la sua precedente storia di diciannovenne con una ragazza di 27 anni. In studio fra una chiacchiera e un commento Nicolò R. parla di voci di interesse fra i tronisti Sabrina e Mattia, lei ammette che lui è il suo tipo e sperava che non fosse scelto da Desirée, Mattia ammette che lei è bella e aggiunge che in estate ha incontrato in discoteca anche Valentina, scambio di numeri ma nessun seguito.

Uomini e Donne, le ultime news: è tempo però di nuove conoscenze.

Mattia Marciano ha instaurato un feeling con una delle se corteggiatrici (Vittoria) mentre la tronista Sabrina Ghio ha fatto una dichiarazione sorprendente: ha confessato di provare un particolare interesse nei confronti del suo collega tronista (Mattia). Nonostante questa dichiarazione, anche per Sabrina è tempo di nuove conoscenze.