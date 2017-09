Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni News e Gossip – «Il titolare de “I Tre Merli” di New York!» – Scopriamo insieme, attraverso le anticipazioni di U&D, che è in arrivo una bella sorpresa per Tina: è stato rintracciato David, titolare del ristorante “I tre merli” di New York con il quale trascorse un bel periodo, è in collegamento telefonico, ma non sembra ricordare molto bene, così la redazione decide di mandargli una foto di allora e si vedrà…

Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni News e Gossip puntate future – «Bacio senza pentimenti per Gianfranco!»

Gianfranco ha lasciato il suo numero a Titti, Grazia, Marianna e Federica, Gemma lo viene a sapere solo adesso. Non è affatto pentito del bacio dato a Gemma e ripetuto in seguito, la Galgani balla con lui. Annamaria ha fatto arrabbiare Carlo, che le aveva lasciato nuovamente, come fa da mesi, il suo numero telefonico da lei declinato: “deve capire che non mi piace” e quando entra le rimprovera di venire solo a scaldare la sedia!