Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino: le ultime news gossip al 13 settembre 2017

Belen Rodriguez, Andrea Iannone, le ultime news gossip al 13 settembre 2017. Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono una coppia felice e innamorata. Chi vociferava, negli scorsi mesi, di una crisi tra i due deve ricredersi: Belen e Andrea stanno ancora insieme, e sembrano ogni giorno più innamorati. Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto che la ritrae con il suo bel pilota: i due si baciano, e Belen dedica al suo Andrea alcuni versi di Me Rehuso. I versi sono molto romantici, e recitano, tradotti in italiano, così: “E io voglio solo stare insieme a te, piccola, per favore, capiscilo. Solo dammi la tua mano e fidati di me, se ti perdi, segui solo la mia voce. E prendi tempo (tempo), mami, tempo (tempo). Che io e te siamo fatti per stare insieme. E prendi tempo, piccola, il tempo. Che io e te, che io e te siamo fatti per stare insieme”.

Stefano De Martino: le ultime news gossip al 13 settembre 2017.

Stefano De Martino è tornato dalle vacanze, e nei giorni scorsi è stato alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, ed ha sfilato sul red carpet con uno smoking di Gucci. De Martino è andato a Venezia da solo: non c’era Gilda Ambrosio, colei che sembra essere la sua nuova fidanzata. Stefano e Gilda ancora non hanno ufficializzato la loro relazione, ma dagli scatti rubati sembrerebbe che i due stiano insieme.