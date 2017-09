Cherry Season, anticipazioni: una gravidanza in arrivo. Le puntate del 13-14-15 settembre 2017

Cherry Season-la stagione del cuore: anticipazioni delle puntate del 13-14 settembre 2017. Ecco le anticipazioni delle puntate della soap turca Cherry Season – La stagione del cuore, una soap che ha appassionato milioni di telespettatori. Nella puntata di oggi 13 settembre 2017 le ragazze decidono di dare ai maschi l’incombenza di occuparsi di Batikan, poi manomettendo il termometro per misurargli la temperatura. Onem riunisce tutti a casa di Ayaz decisa a scusarsi per il suo comportamento. Öykü fa un test di gravidanza, ma incerta sul suo futuro con Ayaz, non vuole conoscerne l’esito. Nella giornata di giovedì 14 settembre il te di Sibel si trasforma in un momento di estrema tensione tra le coppie. Sibel è gelosa di Ilker e Ivanka, Burcu di Emre che ha pubblicato un video nel quale duetta con Þelale, Öykü e Ayaz si accusano a vicenda di non essere preparati a fare i genitori, Naz e Seyma litigano entrambe con Mete, Bulent vuole che Meral sia finalmente chiara e Mehmet non tollera più la gelosia di Onem. Tutti contro tutti e la “guerra” non tarda a scoppiare, toccherà ad Olcay portare la pace.

Cherry Season-la stagione del cuore: ecco cosa accadrà venerdì 15 settembre.

Nell’ultima puntata di questa seconda stagione di Cherry Season, vedremo finalmente tornare il sereno. Önem e Mehmet faranno pace, Meral accetterà la proposta di matrimonio di Bülent. Sibel e Ýlker abbandonaranno l’idea del divorzio, Emre chiederà la mano di Burcu, Seyma comprenderà di poter recuperare il rapporto con Mete e lo fermerà giusto in tempo per impedire la partenza con Naz. Öykü scoprirà di essere incinta… di due gemelli!