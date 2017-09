Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi 13 settembre 2017: cucina. Detto Fatto torna puntuale alle 14 su Rai 2 con una nuova, scoppiettante puntata con la bella e brava Serena Rossi al timone della trasmissione. Per la puntata odierna, Serena ha scelto di indossare un outfit molto particolare: si tratta di una tuta con sfondo blu scuro e motivi fantasia turchesi. I capelli sono lisci e raccolti. Serena Rossi ha presentato con simpatia la trasmissione, di cui in seguito riportiamo alcuni tutorial. Michela, una bellissima bambina, ha chiesto a Domenico Spadafora per la sua amica Valentina, che a breve compierà gli anni, una torta a tema, con il loro cartone preferito: Frozen. Domenico ha preparato un ottimo pan di spagna al cioccolato con crema chantilly e glassa al cioccolato bianco.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 13 settembre 2017: arredo.

Detto Fatto prosegue con tanti altri tutorial. Serena ha presentato due designers, le gemelle Giulia ed Elena, che ci propongono diversi mood per l’arredamento, uno Etnico Bohemièn e l’altro Etnico Africano.