Grande Fratello Vip: la partecipazione di Daniele Bossari. Lunedì 11 settembre su canale cinque si è assistito al debutto della seconda edizione del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su canale cinque. Tanti i concorrenti ma uno dei concorrenti più attesi nel cast del Grande Fratello Vip 2 è stato certamente Daniele Bossari. Il conduttore è certamente più Vip di molti altri che sono entrati nella Casa con lui lunedì sera, ma ha sempre impostato una carriera lontana dalle polemiche e dal mettersi in mostra a tutti i costi come dimostra anche la bella storia d’amore che vive da anni con Filippa Lagerback. La sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia è apparsa alquanto strana. Anche la sua storica compagna ha confermato via social che non è stata una decisione facile e in famiglia ne hanno parlato a lungo, ma alla fine ha prevalso la decisione di accettare la proposta della produzione e rimettersi in gioco con un programma decisamente diverso da quelli in cui lo abbiamo visto normalmente come protagonista.

Grande Fratello Vip: il “buon viaggio” augurato dalla sua compagna.

Filippa ha ammesso che uno dei motivi principali che hanno spinto Daniele Bossari a diventare un nuovo gieffino è stata la sua naturale curiosità per esplorare mondi e situazioni nuove. E quello dei reality, oltre che dei compagni con i quali si troverà a convivere, per lui è un universo decisamente sconosciuto. All’inizio non era molto d’accordo ma poi attraverso i social con un’immagine che ritrae i due alla stazione, augura buon viaggio al suo compagno.