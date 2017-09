Grande Fratello Vip 2017: scontro tra Alfonso Signorini e Simona Izzo ma lei lo zittisce

Grande Fratello Vip: scontro tra Alfonso Signorini e Simona Izzo. È da poco andata in onda la prima puntata della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” che già avviene il primo scontro. Lo scontro è stato proprio tra Alfonso Signorini e Simona Izzo, la prima concorrente ad entrare nella casa. Alfonso Signorini non ha perso occasione, con il suo pungente sarcasmo di riprendere la nota attrice Simona Izzo. La donna infatti è stata accusata da Signorini, di non essersi alzata a salutare Carmen Di Pietro, l’ultima esuberante concorrente entrata nella casa. Un atteggiamento che non è per niente piaciuto ad Alfonso Signorini, che l’ha subito ripresa per il suo atteggiamento poco educato nei confronti della Di Pietro.

Grande Fratello Vip: Simona risponde a tono.

La Izzo ha spiegato che non si è alzata non per maleducazione ma per non risultare troppo invadente e non attirare troppo l’attenzione su di sé, considerando la sua personalità forte che la porta a stare sempre al centro dell’attenzione. Ecco quanto ha dichiarato: ““Mi spiace, ma sono una donna molto educata. Non mi sono alzata per non rubare la scena a chi faceva il suo ingresso in casa”.