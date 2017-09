Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 13 settembre 2017: Alfonso e Raimundo comprendono il segreto di Emilia. Oggi, 13 settembre 2017, andrà in onda su Canale 5, alle ore 16.10, una nuova puntata della soap Il Segreto. Le ultime puntate si sono rivelate molto avvincenti: Sol è morta avvelenata, ed Emilia, per difendere Alfonso, accusato ingiustamente da Severiano, si è proclamata responsabile della morte della donna. Le anticipazioni della puntata del 13 settembre della soap Il Segreto ci rivelano che Lucas e Severo sono convinti dell’innocenza di Emilia, ma non capiscono perché non riveli l’identità del vero assassino di Sol. Alfonso, invece, inizia ad intuire il segreto di Emilia: Fé aveva raccontato al locandiere che Emilia era ricattata da un uomo.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 13 settembre 2017: il piano di Ismael.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto, Alfonso e Raimundo capiscono che Emilia non parla e preferisce stare in carcere per difendere la sua famiglia, ed in particolare ciò che per lei è più prezioso di sé stessa: la figlia Maria. Rogelia, intanto, continua a dire a Ismael che riconosce la sua voce, il suo tono particolare. Nel frattempo Ismael escogita un nuovo piano per provocare nuove gelosie in Matias: acquista un regalo per Beatriz, ed è la stessa cosa che Matias voleva regalare alla fidanzata…