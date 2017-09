La prova del Cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 13 settembre 2017

La prova del Cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 13 settembre 2017. Oggi 13 settembre 2017 siamo alla terza puntata de La prova del cuoco. Chi ci sarà oggi con Antonella Clerici per suggerire nuovi piatti, per andare in giro su e giù per l’Italia, per parlare di tanti argomenti come si fa con gli amici ma con la leggerezza di chi vuole dimenticare per un po’ i pensieri negativi. In due puntate del cooking show di Antonella Clerici abbiamo visto già protagonisti vecchi e nuovi, da Anna Moroni a Sergio Barzetti e anche Daniele Persegani, Andrea Mainardi, Daniele Reponi, Natalia Cattellani, Mauro Improta, Renato Salvatori, Marco Bottega ed altri ancora. Ma ancora altri ne vedremo nella puntata di oggi de La prova del cuoco.

La prova del Cuoco: la ricetta dei cannelloni di Marco Bottega della puntata del 12 settembre 2017.

Marco Bottega da lungo tempo è tra i protagonisti del programma culinario del mezzogiorno di Rai 1 e nella nuova cucina e la nuova gara La prova del cuoco ci sembra davvero a suo agio. Nella puntata di ieri ci ha deliziato con i cannelloni veloci con ricotta e pesto. Con farina e uovo si fa la sfoglia che tiriamo e scottiamo in acqua, facciamo raffreddare. In una ciotola lavoriamo la ricotta di pecora con il basilico fresco spezzettato, un po’ di olio di oliva, un pizzico di sale e formaggio pecorino grattugiato, amalgamiamo e abbiamo il ripieno. Scottiamo le foglie di basilico fresco in acqua bollente per pochi secondi poi scoliamo e versiamo in acqua fredda con ghiaccio, strizziamo bene e frulliamo con olio, formaggio grattugiato, poco aglio e pinoli, abbiamo il pesto. Farciamo i quadrotti di pasta con il ripieno e aggiungiamo dei pomodori freschi tagliati a metà, mettiamo in forno a 180° C per qualche minuto. Su una base di pesto serviamo i cannelloni ben caldi.