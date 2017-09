Riforma pensioni oggi 13 settembre 2017: incontro governo sindacati, età pensionabile, lavori di cura, Ape

Riforma pensioni, oggi 13 settembre 2017. Sul fronte riforma pensioni oggi mercoledì 13 settembre 2017 si terrà il nuovo incontro governo sindacati. A confermare alle organizzazioni sindacali la data della nuova riunione è stato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Poletti “ha confermato ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil – si legge in una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – l’incontro già concordato per mercoledì 13 settembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle ore 17:30”.

Riforma pensioni, il nuovo incontro tra governo e sindacati: età pensionabile, lavori di cura.

“Abbiamo acquisito un primo risultato sulla rivalutazione delle pensioni, con un nuovo meccanismo che entrerà in vigore dal 2019 e che tutelerà maggiormente il potere d’acquisto dei pensionati”. A dirlo è il segretario generale Spi Cgil Ivan Pedretti, a Trieste per un convegno organizzato nell’ambito della Festa di LiberEtà, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. “Restano però – ha aggiunto – molti nodi da sciogliere, come il riconoscimento del lavoro di cura delle donne, le pensioni dei giovani e il blocco dell’adeguamento dell’età all’aspettativa di vita. In mancanza di risposte chiare del governo su questi punti, siamo pronti a mobilitarci”. Sull’innalzamento automatico dell’età pensionabile Pedretti ha detto che “finora non ci sono state risposte da parte del governo, nonostante si sappia che l’aspettativa cambia secondo il mestiere e che per un operaio siderurgico non è la stessa di un professore universitario”.

Riforma pensioni ed età pensionabile, le ultime news di Domenico Proietti(Uil).

Anche il segretario confederale della Uil Domenico Proietti ha ribadito l’importanza di congelare ogni aumento dell’età pensionabile: “La Uil da tempo sostiene l’assoluta necessità di congelare ogni eventuale innalzamento dell’eta’ pensionabile nel 2019, essendo l’Italia gia’ maglia nera d’Europa nell’eta’ di accesso alla pensione, perchè non tutti i lavori hanno la stessa aspettativa di vita”. Sottolinea Domenico Proietti: “L’elaborazione dei parametri demografici che l’Istat deve produrre per la misurazione dell’eventuale incremento dell’aspettativa di vita per l’adeguamento dell’età pensionabile, previsto per il 2019, richiede il massimo dell’attenzione e della verifica in relazione alle informazioni e alle metodologie di rilevazione utilizzate. L’andamento demografico degli ultimi anni, infatti, presenta dati contraddittori che non sempre hanno mostrato un aumento della vita media degli italiani. Nel 2015, ad esempio, la vita media si è ridotta a 82,3 anni dagli 82,6 dell’anno precedente”.

“L’Istat -aggiunge Proietti – svolge un ruolo fondamentale e prezioso nel nostro Paese grazie alle elevate professionalità che esprime. Vogliamo ricordare una vicenda di qualche mese fa che consiglia, però, la massima prudenza nell’elaborare le previsioni. Lo scorso 16 maggio, l’Istat presento’ una stima di crescita del Pil nel primo trimestre del 2017 pari allo 0,2%, salvo poi, a distanza di 15 giorni, il 1° giugno, correggere il dato aumentandolo allo 0,4%. In quel caso si e’ verificato un errore del 100%. Ricordiamo questo episodio solamente per sottolineare la complessità e la delicatezza della valutazione dei dati su cui si costruiscono le stime che influenzano o costituiscono il presupposto di atti e scelte di governo a forte impatto sulla vita delle persone”,

conclude.

Riforma pensioni, misure per le donne, opzione donna: le ultime dichiarazioni di Tito Boeri.

Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, durante il suo intervento alla Luiss in occasione della presentazione del manifesto di Valore D, per l’occupazione femminile, ha criticato la proposta del governo che punta a rendere meno pesante per le donne l’innalzamento dell’età della pensione previsto nei prossimi anni, attraverso uno sconto sugli anni di contributi necessari per utilizzare l’Ape social: sei mesi per ogni figlio. «Leggo ripetutamente in questi giorni di proposte fatte da governo e sindacati per riforme che darebbero la possibilità alle donne madri di avere sconti anagrafici sull’età pensionabile. Intravedo in questa possibilità due o tre rischi: la scelta di andare in pensione non è solo volontaria ma anche del datore di lavoro che può sfruttare la possibilità di far uscire anticipatamente le donne con figli per ridurre la forza lavoro, obbligandole a prendere una pensione molto bassa per il resto della loro vita»».

Il secondo aspetto evidenziato dal presidente dell’Inps è la «discriminazione tra chi ha figli e chi ha puntato sulla carriera. Se il messaggio che si vuole dare è aiutare le donne nel mondo del lavoro, la proposta dice il contrario». In questo senso per Boeri «il problema centrale di oggi è che le donne hanno basso potere contrattuale e su questo bisogna insistere. Le politiche non hanno fatto abbastanza. Il terzo aspetto è che non vorrei che le persone che hanno usufruito di opzione donna si trovassero spiazzate».