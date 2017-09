Tagli di capelli corti autunno/inverno 2017-2018: le ultime tendenze per la nuova stagione. Una nuova stagione è alle porte e il taglio di capelli corto sarà tra i protagonisti indiscussi. I tagli di capelli corti saranno in cima a tutte le classifiche. Oltre ai tagli di capelli quali saranno i colori da scegliere? Le sfumature sono tantissime ma il sottotono è caldo, caldissimo e i colori chiave sono l’arancione e il rosso, proprio come per i trend moda 2018. Si va dal tigereye al rosso intenso, dai capelli rossi con striature nere all’arancio ottenuto da un mix tra frosty hair e tinte washout.

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: le colorazioni più cool del momento.

Per chi non vorrà rinunciare a un taglio di capelli lungo la parola chiave sarà movimento. I capelli mossi saranno super cool e quelli liscio spaghetto sono da abbandonare. Onde vintage saranno senza dubbio l’acconciatura più fashion e chic dell’autunno inverno 2017-2018. Si tratta in pratica di flat waves, le onde piatte e naturali già di moda nella scorsa stagione, leggermente più pronunciate e definite, che donano un look decisamente sofisticato e glam, ideale sia di sera che di giorno, da sdrammatizzare magari con un outfit più easy-chic e informale.