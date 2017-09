Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco i tagli di capelli corti protagonisti della prossima stagione

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: il taglio a scodella torna alla ribalta. La nuova stagione è alle porte e come spesso accade le tendenze autunno/inverno 2017-2018 già calcano le passerelle da tempo. Tra i protagonisti ci sarà un taglio di capelli a caschetto cortissimo, frastagliato e irregolare, conosciuto anche come “taglio a scodella”, sarà uno dei tagli di capelli corti più fashion secondo le tendenze capelli dell’autunno inverno 2017-2018. Non facilissimo da portare, questo haircut glam-chic molto sfilato e più pieno nella parte alta, con tanto di ciuffo o frangia geometrica, sarà indicato soprattutto per quante hanno capelli lisci e sottili e un viso dai lineamenti regolari. Se così non fosse, si può tranquillamente ripiegare su un più tradizionale bob xxs, leggermente più corto dietro – altro must-have dell’autunno inverno. In questo caso però, cercate di evitare linee rette e tagli alla pari, meglio puntare su scalature multiple, dinamismo e giochi di volume, come insegna il bob destrutturato.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: altro protagonista lo swag.

Altro protagonista di stagione sarà lo swag, un taglio di capelli medio-lungo dal piglio rock e di derivazione Seventies, tornato alla ribalta nella scorsa stagione, troverà fortuna piena nell’autunno inverno 2017-2018. Si tratta sostanzialmente di un long bob molto sfilato sulle lunghezze e più pieno nella parte alta, caratterizzato da una frangia importante ma sfilacciata e dal mood rock. Il risultato sarà un taglio di capelli frastagliato e sbarazzino, volutamente spettinato e selvaggio che dona un look decisamente glam-rock.