Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli medi più chic. L’anno 2018 in tema di capelli accontenta tutte e detta le tendenze per quanto riguarda i tagli di capelli lunghi, i tagli di capelli medi e i tagli di capelli corti. Iconici o sbarazzini, ma soprattutto versatili i tagli del futuro sono un rispolvero dei grandi classici o la rivisitazione in chiave femminile delle acconciature più mascoline. Per quanto riguarda i tagli di capelli medi il protagonisti sarà un bob mosso e vaporoso, disordinato e sbarazzino, fresco, giovanile, rock e ribelle. Queste sono tutte le caratteristiche di tendenza del 2018 per chi sceglie un taglio di capelli medio. Un po’ bohemien, un po’ trasandato, il diktat è buttare il pettine e dare forma alla chioma, con spuma, cera e phon. Da provare soprattutto se non amate i look troppo bon ton.

Tagli di capelli corti autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli medi saranno un must.

I tagli di capelli medi saranno un must. Lo afferma la scorsa stagione fresca, lo ha confermato l’estate e lo ribadirà l’Autunno Inverno 2017/2018. Lo hanno anticipato anche le sfilate che hanno presentato tagli di capelli medi e medio-lunghi portabili, eclettici e iper femminili.