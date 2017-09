Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli corti saranno protagonisti. Una nuova stagione sta per arrivare e anche il desiderio di cambiare il proprio look. Per chi vuole darci un taglio netto questo è il momento. Per l’autunno inverno 2017-2018 i tagli di capelli corti saranno protagonisti. Le tendenze dei tagli di capelli corti autunno inverno 2017 2018 accontentano tutti i gusti e tutte le esigenze. Dallo stile boysh ultra edgy alle proposte femminili e chic, i tagli di capelli corti di stagione giocano con la frangia e le sfumature di colore. Ma come gestire i tagli corti lisci che spopoleranno il prossimo Autunno Inverno 2017/2018? Rinunciate alla piega perfetta, ovviamente se non si tratta di un liscio volutamente impeccabile.

Tagli di capelli corti autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli per un effetto wow.

Se proprio non riuscite ad archiviare la piega, il compromesso meno messy lo garantisce la cera. Se stesa in piccolissime quantità, può offrire un look composto quanto basta. Se l’obiettivo è non avere un cm “di troppo” l’evoluzione del taglio segue i diktat di una gestione quanto più possibile puntuale. Da annotare: corto + frangia = effetto WOW.