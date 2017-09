Uomini e Donne, le prime esterne di Sabrina Ghio tra polemiche e critiche

Uomini e Donne, le ultime news: l’esterna tra Sabrina e Matteo. È iniziata una nuova stagione di Uomini e Donne, il fortunato programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Il programma è già entrato nel vivo: sono stati presentati i nuovi tronisti e corteggiatori, e venerdì scorso è stata registrata la puntata del Trono Classico in cui si sono tenute le prime esterne. I tronisti, così, hanno avuto modo di conoscere i corteggiatori ed hanno iniziato il lungo percorso che li porterà verso la scelta. Sabrina Ghio è uscita con Nicolò, Nicolò R e con Matteo. Durante l’estrema, Matteo comunica a Sabrina di non sapere se è realmente interessato. Matteo ha infatti ammessi che già durante la prima puntata voleva andare via, ma poi ha pensato di fare l’estrema per capire se l’apparenza inganna.

Uomini e Donne, le ultime news: l’esterna tra Sabrina e Niccolò.

Se l’esterna con Matteo non è andata come una cronista potrebbe sperare, l’esterna con Niccolò R. ha fatto vivere a Sabrina il corteggiamento che sperava di avere. Niccolò ha ammesso di avere un debole per le donne più grandi e ha rivelato alla tronista di aver avuto una storia con una ragazza di ventisette anni quando lui ne aveva diciannove.

Sui social non sono mancate le critiche a Sabrina da parte degli utenti. C’è chi ha criticato il suo aspetto, sostenendo che forse è ricorsa a qualche ritocchino, chi invece la vedrebbe più adatta al trono over.