Uomini e Donne, le ultime news: Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati. Una delle opinioniste del programma di Uomini e Donne più amate ma anche criticate è senza dubbio Tina Cipollari, che ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTv raccontando un particolare molto intimo della sua vita privata. Dopo diverse notizie uscite e poi smentite, finalmente Tina ha deciso di raccontare la verità che si cela dietro al suo matrimonio. Più volte in questi mesi infatti si è parlato della separazione dell’opinionista dal marito Chicco Nalli, padre dei suoi tre figli, una volta è stata la stessa De Filippi a smentire le voci di una pausa di riflessione tra i due, ma sembra che ormai i due siano arrivati al capolinea e abbiano deciso di interrompere il loro matrimonio, rimanendo comunque in ottimi rapporti.

Uomini e Donne, le ultime news: dopo diverse smentite arriva l’ufficialità della notizia.

Dopo diverse smentite arriva l’ufficialità della notizia “Tina e Kikò: sì, siamo separati”. I due si sono conosciuti proprio ai tempi di Uomini e Donne, e si sono sposati dodici anni fa. Il matrimonio è entrato in profonda crisi solamente negli ultimi mesi, tanto che come riferisce “Nuovo TV”, hanno trascorso le vacanze separate e non insieme come hanno sempre fatto. Non si capisce però perché l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di voler difendere suo marito in ogni situazione.