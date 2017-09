Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi, 14 settembre 2017

Detto Fatto, il look di Serena Rossi oggi, giovedì 14 settembre 2017. Serena Rossi torna con la sua simpatia a Detto Fatto per proporci un’altra, scoppiettante puntata. La bella attrice oggi ha scelto un outfit simpatico e sbarazzino, ed ha indossato una blusa bianca ed una minigonna dalle fantasie bianche e rosa acceso. Serena oggi ha deciso di portare i capelli legati in un raffinato raccolto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 14 settembre 2017: moda sposa, cucina, giardinaggio.

Ospiti di Detto Fatto oggi, 14 settembre 2017, sono stati tanti tutor. Vediamo alcune rubriche proposte in trasmissione. A Detto Fatto è tornato Gianni Molaro con i suoi meravigliosi abiti da sposa. Michel Paquier con i suoi fantastici dolci ci porta in Grecia con la Portokalopita, un dolce classico della Grecia. Mentre Michel spiega come realizzare questo dolce, Serena ci dà alcuni consigli: se andiamo in Grecia, non salutiamo con il palmo aperto: è considerata un’offesa! Fabiano Oldani torna a Detto Fatto con tanti consigli sulle piante. Fabiano ci dà alcuni consigli sulle piante d’appartamento, e ci mostra una graziosa composizione, e ci svela quanto concime usare.