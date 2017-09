Federica Pellegrini, le ultime news gossip. Federica Pellegrini si è goduta l’estate dopo l’oro nei 200 stile libero ai Mondiali. Alla Gazzetta dello Sport racconta di non essersi fatta mancare niente. “Compreso una toccata e fuga a Londra da mio fratello Alessandro che si è trasferito. Mi sono goduta tanto l’estate, sono state bellissime vacanze, tra amiche e amici, quelle che piacciono a me, sempre in movimento e in posti diversi. Sono rimasta a casa giusto una notte per cambiare le valigie e ripartire, l’estate è girare e non stare ferma…”, ha detto. Il momento più bello? “A Formentera, con le compagne: ci siamo divertite tanto, è stato il momento più bello”.

Federica Pellegrini, le news: il racconto della sua vacanza da single.

Era dal 2007 che non trascorreva un’estate da single. “Da anni non mi trovavo in questa situazione, è stata l’occasione per godermi le amicizie femminili. Mi ha fatto bene questa vacanza, da tanto non mi comportavo come ‘una ragazza normale'”, ha spiegato. Sui giornali di gossip si è parlato di possibili flirt sia con l’allenatore Matteo Giunta che con Detti, ma in realtà a lei un nuovo fidanzato al momento non interessa proprio.

“Mi sono girata intorno, ma non è il momento di guardare nuovi fidanzati: adesso non ci penso, anche se non mancano occasioni che me ne affibbino uno. L’accostamento a Detti è stato divertente perché è arrivato dal niente, semplicemente perché lui ha messo il ‘mi piace’ a qualche foto su Instagram. Davvero mi ha fatto ridere molto”, ha concluso.

Federica Pellegrini ospite di Un due tre Fiorella, sabato sera su Rai1.

La bella Federica sarà tra gli ospiti di Un due tre Fiorella, sabato sera su Rai1, insieme a Ivano Fossati, Max Gazzè, Sabrina Ferilli, Gianni Morandi, Clementino, Enrico Ruggieri, Luciano Ligabue, Alberto Angela.

Pronta per….uno…due…tre…Fiorella…❤️❤️😍 in onda sabato 16 su #raiuno 21:25….. @fiorellamannoia #unonore 🙏🏻🙏🏻 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 13 Set 2017 alle ore 13:12 PDT