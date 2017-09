Francesco Facchinetti, le ultime news. La polemica di una delle concorrenti di Miss Italia! L’edizione 2017 di Miss Italia, vinta da Alice Rachele Arlanch, si è conclusa ormai da qualche giorno, ma una nuova polemica nata sul palco del concorso si è accesa e potrebbe continuare a far parlare per un pò. A raccontare di essere rimasta molto male per qualcosa successo durante la serata finale è stata Samira Lui, terza classificata. Samira, papà seneglese e mamma italiana, nata nel nostro Paese, non ha affatto apprezzato che Francesco Facchinetti, conduttore della trasmissione, l’abbia definita ‘proveniente dal Senegal’.

Francesco Facchinetti al centro delle polemica di una delle concorrenti di Miss Italia. Scopriamo perchè!

“Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100%. Quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l’Italia”, ha spiegato Samira. Alcuni attacchi per il colore della sua pelle le sono arrivati anche sui social. “Le critiche mi scivolano via. Ma quelle sono frasi che ho vissuto in modo antipatico”, ha aggiunto.

La bella 19enne ha poi però vinto il titolo di Miss Italia Chef.