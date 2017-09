George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 14 settembre 2017. George Clooney si alza ogni tre ore tutte le notti per aiutare la moglie Amal a prendersi cura dei loro figli. L’attore e la bellissima moglie hanno dato il benvenuto ai gemelli Alexander ed Ella lo scorso giungo e sebbene George non posso aiutare la moglie ad allattare, si alza comunque nel cuore della notte per dare un supporto morale e ha raccontato che si sentirebbe in colpa se non lo facesse.

George racconta l’esperienza con i suoi gemelli a Entertainment Tonight.

Parlando con ‘Entertainment Tonight’ ha detto: “Beh mi alzo tutte le notti ogni tre ore e se non lo facessi mi sentirei in colpa. Mia moglie deve allattare ogni tre ore, è un lavoro molto stancante ma è anche bello!”. Recentemente la star di Hollywood ha rivelato quanto ora che è diventato padre sia molto più preoccupato per certe cose che accadono nel mondo. Lui e la moglie però vogliono crescere i figli insegnandogli che i privilegi che hanno sono solamente un ‘caso’.

“Ora che ho dei figli molte cose mi rendono nervoso. Quello che vuoi dai tuoi figli è essere sicuro che siano compassionevoli e che prestino attenzione al resto del mondo. In qualche modo vivranno una vita molto movimentata… Ma avranno anche una vita privilegiata e devono imparare che si tratta solamente di un caso. Bisogna prestare attenzione alle altre persone”, ha aggiunto.