Grande Fratello Vip 2017: il discorso ricco di riflessione di Jeremias Rodriguez

Grande Fratello Vip 2017: il discorso di Jeremias Rodriguez. Da pochi giorni si è dato inizio alla seconda edizione di Grande Fratello Vip 2017 e all’interno della casa vengono messi in risalto anche temi importanti come quello accennato dal fratellino di Belen. Le parole di Jeremias sono state sintetizzate da un commento di Antonio M. sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione: “Perché qualcuno vuole “il panico nella società”? Perché la massa, per essere manipolata, deve percepire costantemente una situazione di minaccia. Quindi i media devono promuovere, negli anni, un massiccio bombardamento di notizie che diffondano un senso comune di insicurezza e di paura. Il paese deve essere vissuto come un luogo pieno di pericoli: gang giovanili, bullismo, ladri, assassini, stalkers, stupratori, zanzare killer, igor il russo, terroristi, etc.. Più la massa è impaurita, più saranno gestibili le sue reazioni istintive. Il terrore di venire aggrediti o derubati, di diventare poveri e l’incertezza per il futuro accentuano la reazione di isolamento dall’altro” e ci aizzano verso politiche repressive e di sicurezza. Ecco perché i telegiornali sono come sono… c’è un disegno preciso dietro. Come dice il fratellino “lo vogliono loro“…».

Grande Fratello Vip 2017: i commenti al discorso del fratellino di Belen.

Il commento di Antonio ha ricevuto più di 50 apprezzamenti tra gli altri telespettatori del reality. Angelica D. risponde: «A me piace… dice cose sensate e comunque si espone»; Cris M. si accoda: «ragazzo intelligente, chi l’avrebbe mai detto?»; Cinzia M. è d’accordo: «Pensiero assolutamente illuminante e vero… purtroppo!». Qualcuno commenta scrivendo che il ragionamento del Rodríguez è privo di fondamento, altri che si tratta di un’ovvietà. E Antonio M. risponde a quest’ultimo: «Beh… ovvio che non ci voleva lui per capirlo. Comunque è sempre un tema importante da affrontare perché, come vedi anche dai commenti di persone come Lory M., molta gente non l’ha capito ancora e passeggia per il pianeta pensando che il tg5 sia esclusivamente un organo d’informazione». Affrontare questi tipi di argomenti anche all’interno della Casa del Grande Fratello porterà davvero a una consapevolezza di massa.