Grande Fratello vip 2017: lacrime e commozione all'interno della casa

Grande Fratello Vip 2017: la commozione dei fratelli Rodriguez. Lunedì 11 settembre 2017 si è assistito al debutto della seconda edizione di Grande fratello Vip 2017. Alla conduzione una Ilary Blasi più spigliata e in gamba, spalleggiata da Alfonso Signorini. In casa i concorrenti stanno vivendo la loro quotidianità e oltre allo spiacevole episodio di Marco Predolin accusato di omofobia, dove il web chiede a gran voce la sua esclusione c’è anche, per fortuna chi si commuove. Stiamo parlando di Cecilia e Jeremias Rodriguez, che si sono commossi ricordando gli affetti che hanno lasciato fuori dalla Casa.

Grande Fratello Vip 2017: le parole di Belen a sostegno dei suoi fratelli.

Alla vista dei fratelli in lacrime, non è mancata la reazione della più celebre delle Rodriguez, Belen. Che sui social ha voluto far sentire la sua vicinanza ai fratelli: “Io vi amo! Questa per noi è la famiglia! Buonanotte piccoli miei”, ha scritto la showgirl argentina.