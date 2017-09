Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 14 settembre 2017

Guida tv completa di giovedì 14 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof. Camilla e Gaetano hanno deciso di andare a vivere insieme. Renzo, invece, si è trasferito in un appartamento vicino a Carmen per veder crescere il figlio che ha avuto dall’ex compagna. Nuovi casi coinvolgono la prof: il padre di un alunno di Camilla viene ucciso nella pasticceria in cui è sparito Potti. Camilla indaga… Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Camera Cafè. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il documentario I mille giorni di mafia capitale. Il documentario racconta delle indagini svolte dal Ros dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato che hanno portato all’arresto di Massimo Carminati e che hanno portato alla luce la rete di affari che hanno segnato la Capitale.

La guida tv di questa sera giovedì 14 settembre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film con Sandra Bullok Due settimane per innamorarsi. L’imprenditore George Wade e l’avvocato ambientalista Lucy Kelson hanno visioni totalmente opposte, ma qualcosa cambia nelle settimane in cui lavorano insieme. Su Canale 5 andrà in onda il film Matrimonio al Sud con Massimo Boldi e Biagio Izzo. Su Italia 1 vedremo The transporter legacy.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il documentario Piazza pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.