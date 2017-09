Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 14 settembre 2017: Ismael corteggia Beatriz. Una nuova puntata della soap Il Segreto andrà in onda oggi, 14 settembre 2017, su Canale 5. Vediamo cosa ci svelano le anticipazioni ufficiali della puntata odierna. Ismael, pressato da Rogelia, che vuole capire cosa nasconda il ragazzo, cerca di mettere in atto il suo piano quanto più velocemente possibile: vuole vendicarsi dei Dos Casas. Ma perché? Ismael, intanto, provoca continuamente Matias e lo invita a lasciargli campo libero con Beatriz, che intanto si sta legando al ragazzo…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 14 settembre 2017: Matias va in carcere da Emilia.

Secondo le anticipazioni ufficiali della puntata odierna della soap Il Segreto, anche Matias va con Alfonso in carcere a trovare Emilia. Anche il ragazzo prova a far dire la verità alla locandiera, che però non parla neanche in presenza di Matias… Alfonso e Matias, usciti dal carcere, provano a ipotizzare i motivi per cui Emilia non parla. Come con Raimundo, anche con Matias Alfonso conclude che la moglie non dice la verità per proteggere qualcuno. Carmelo, intanto, è molto preoccupato, in quanto Adela e Ulpiano sembrano scomparsi. Dove saranno finiti? Carmelo non si dà pace e prova a cercarli…