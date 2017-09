La prova del Cuoco: le ricette della puntata di oggi 14 settembre 2017

La prova del Cuoco: anticipazioni della puntata di oggi 14 settembre 2017. Ancora tante ricette La prova del cuoco da scoprire oggi 14 settembre 2017. Nella puntata di ieri Anna Moroni ci ha proposto la ricetta della sbriciolata alle prugne e mandorle. La maestra in cucina suggerisce che la farcia si può fare anche con la ricotta e amarene, con la crema pasticcera, con altra confettura. Ecco la ricetta del dolce di ieri di Annina, la ricetta della sbriciolata alle prugne e mandorle. In una ciotola sono state versati lo zucchero e il burro e con la forchetta schiacciato il burro mescolando, e unito le uova intere e continuando a mescolare. Unito poi il limone grattugiato e il succo di limone, il lievito per dolci, un pizzico di sale. Mescolando un po’ con la forchetta ottenendo un composto di briciole.

La prova del cuoco: la ricetta della sbriciolata alle prugne e mandorle.

Lavate le prugne e con tutta la buccia vengono a pezzi. Nella teglia foderata con la carta forno si fa uno strato di impasto, aggiunte le prugne a pezzi, la confettura di prugne e aggiunto ancora l’impasto a briciole. Si completa il tutto con le scaglie di mandorle e zucchero. In forno a 180° C per 35-40 minuti. Una torta perfetta a colazione e merenda ma se farciamo la sbriciolata con la crema pasticciera o con la ricotta diventa un dessert pazzesco.