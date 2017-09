Provaci ancora Prof. 7, il ritorno della prof. Baudino: le anticipazioni della prima puntata di stasera, 14 settembre 2017

Provaci ancora Prof. 7, il ritorno di Camilla Baudino. Provaci ancora Prof. torna su Rai 1 stasera, 14 settembre 2017. Camilla Baudino, la prof. più amata d’Italia, torna a sorprendere e a divertire con le sue avventure. Provaci ancora Prof., giunto alla sua settima edizione, parlerà delle vicende familiari e sentimentali di Camilla, e delle sue avventure che vive grazie alla sua passione per le indagini. In questa settima serie, Camilla vive con Gaetano. La Prof ha una famiglia allargata, una nuova scuola e sempre tanti casi da risolvere che non mancheranno di metterla a dura prova.

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni della prima puntata di stasera, 14 settembre 2017: Camilla e Gaetano vivono insieme.

Nella prima puntata in onda stasera, giovedì 14 settembre alle 21.25 su Rai1 Camilla e Gaetano, innamorati e ormai coppia stabile, sono in procinto di andare a vivere insieme, a casa di lei a Torino, per condividere finalmente quella quotidianità tanto sognata. Renzo non è felice di questo cambiamento, nutre ancora dei sentimenti per l’ex moglie. L’uomo intanto si è trasferito in un nuovo appartamento vicino a Carmen, sua ex compagna e madre di suo figlio Renzito. Ma l’appartamento, ironia della sorte, è proprio di fronte a quello di Camilla e Gaetano. I rapporti tra gli ex coniugi, comunque, sono ottimi, nonostante Renzo non condivida le scelte “sentimentali” di Camilla. Mentre Gaetano sta portando i suoi scatoloni a casa Baudino, Renzo decide di far fare un giretto a Potti e, concedendosi lo strappo di un babà, lascia il cagnolino ad attenderlo fuori dalla pasticceria. Quando esce, di Potti non c’è più traccia. Ovviamente Camilla reagisce molto male ed è preoccupatissima. Potti è il suo migliore amico, non può credere che l’ex marito l’abbia perso.

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni della prima puntata di stasera, 14 settembre 2017: nuove indagini per Camilla.

Proprio nella stessa pasticceria, poco dopo, viene rinvenuto il cadavere del pasticcere Armando Ricci (Flavio Altissimi), titolare del negozio che aveva appena vinto un prestigioso premio con una sua torta al cioccolato. Gaetano raggiunge immediatamente la scena del delitto dove arriva anche il nuovo medico legale Bianca De Olivares (Valentina Pace), una donna molto affascinante. Sembra che l’uomo sia stato strangolato, ma la cassaforte del negozio è intatta, all’interno ci sono molti gioielli femminili e un ricettario. Se non è per rapina, qual è stato allora il motivo dell’omicidio? Camilla lavora sempre come professoressa di lettere, ma ha cambiato scuola. Ora insegna il pomeriggio in un Istituto Professionale per l’istruzione degli adulti. Un compito non facile per la Prof che, però, va avanti sempre con la grinta e la passione che la contraddistinguono. La preside dell’Istituto si chiama Marta De Carolis, ed è approdata a Torino dopo aver insegnato in giro per il mondo nei paesi più disagiati. Una donna che Camilla stima molto. Tra i nuovi alunni della Prof c’è anche Alex, figlio di Armando Ricci, il pasticcere ucciso. Motivo in più per Camilla per interessarsi al caso, oltre al fatto che il suo Potti è sparito proprio davanti al suo negozio il giorno dell’omicidio. Nel frattempo Renzo decide di partire per Londra per andare a trovare la figlia Livia, suo marito George e la piccola Camilla, la sua prima nipotina. L’uomo sta vivendo un periodo di profondo stress: la neo paternità lo galvanizza ma la stanchezza inizia a farsi sentire, oltre a dover mandar giù il boccone amaro della relazione tra la sua ex moglie, che ancora ama, e il suo rivale storico Gaetano.Nel frattempo proseguono le ricerche di Potti e una testimone racconta di aver visto il cagnolino salire su una macchina rossa…