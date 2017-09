Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 15 settembre 2017: un agente di polizia penitenziaria si toglie la vita. A Palermo un agente di polizia penitenziaria si è tolto la vita sparandosi in casa con la sua pistola d’ordinanza. Questo è il quarantesimo caso di suicidio di un agente in tre anni a Palermo. Un chiaro campanello d’allarme che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro degli agenti, come commenta Donato Capece, il segretario generale del Sappe: “Ha prestato servizio e poi è tornato a casa, dove si è tolto la vita. Siamo di fronte a una tragedia immane. Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Ed è grave che in Sicilia, in tanti anni, nulla è stato fatto per prevenire il disagio lavorativo dei poliziotti penitenziari.

Lo scorso mese di aprile, a Marsala, un altro poliziotto penitenziario si tolse la vita ma quella tragedia non ha insegnato nulla”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 15 settembre 2017: la bella iniziativa del carcere di Biella.

La notizia di una bella iniziativa giunge da Biella: ogni secondo mercoledì del mese alla Lilt Biella verrà allestito un banchetto di frutta e verdura con i prodotti coltivati nell’orto del carcere. Il ricavato della vendita dei prodotti verrà devoluto a sostegno della attività di prevenzione oncologica di Spazio Lilt. Coinvolti in questa bella iniziativa sono 23 detenuti che fanno parte del programma di reinserimento. Questi detenuti ogni giorno si recano nelle serre del carcere. In questo modo viene data loro la possibilità di imparare un mestiere, come spiega un’educatrice dell’istituto di penitenza: “I detenuti vengono seguiti da un agronomo e i risultati si vedono. Stiamo ottenendo ottimi risultati e siamo alla ricerca della certificazione bio. In futuro contiamo di passare anche alla trasformazione del prodotto, come passate e marmellate”.