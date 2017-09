Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi, 15 settembre 2017

Detto Fatto, il look di Serena Rossi oggi, 15 settembre 2017. Serena Rossi oggi ha concluso la sua prima settimana al timone di Detto Fatto. La bella e brava attrice condurrà per alcune settimane la trasmissione al posto di Caterina Balivo, che da poco più di un mese è mamma della piccola Cora. Serena ha rapito tutti i telespettatori, che già l’amano per la sua dolcezza e simpatia. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 15 settembre 2017, Serena Rossi ha scelto un outfit casual, ed ha indossato un jeans con strappi, camicia bianca e gilet corto dai toni scuri.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 15 settembre 2017.

Mirko Della Vecchia torna oggi a Detto Fatto e propone un dolce meraviglioso, fiabesco (è il caso di dirlo!): l’orologio del Bianconiglio di Alice nel paese delle meraviglie. Si tratta di un golosissimo orologio realizzato con tanto cioccolato! Stefano Bonomo quest’anno realizzerà dei tagli di capelli in base al gusto musicale delle sue ospiti. Daniela ama la musica rock, e Stefano per lei realizza un bellissimo taglio adatto al suo genere musicale preferito.

