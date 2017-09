Grande Fratello Vip 2017: Jeremias Rodriguez sotto accusa. È iniziato da pochi giorni la seconda edizione di GF Vip e tra i concorrenti ci sono anche i fratelli Rodriguez, Cecilia e Jeremias. Quest’ultimo è poco noto al pubblico italiano dato che ha sempre vissuto in Argentina e solo recentemente si è trasferito In Italia per seguire le orme delle ben più famose sorelle e tentare una carriera nel mondo dello spettacolo. L’arrivo in casa non è stato dei più calorosi anche perché Alfonso Signorini non si è lasciato scappare il momento di fare la pungente osservazione del perché lui fosse li che vip non è. Jeramias ha risposto però prontamente: “ Mi avete chiamato voi, io non mi sento vip”.

Grande Fratello Vip 2017: Andrea Iannone prende le difese di Jeremias.

A prendere la ulteriori difese del piccolo Rodriguiz ci ha pensato Andrea Iannone, fidanzato di Belen Rodriguez e suo grande amico. Il campione di Moto GP ha voluto pubblicare un post su Instagram in suo onore per infondergli il sostegno necessario a intraprendere il percorso del GF Vip 2 e dargli il suo personale augurio: “Mi avrai chiesto centinaia di volte di pubblicare questa foto. Volevi farlo tu, ma non te l’ho mai data. Da oggi avrai la possibilità di far capire al mondo intero che bella persona sei. Non devo dirti niente hermano. Ci siamo già detti tutto. Ti dico solo che già mi manchi! In bocca al lupo”. Il post è accompagnato da uno scatto in bianco e nero dove sono raffigurati i due ragazzi e, a neanche 24 ore dalla sua pubblicazione, è diventato subito virale ottenendo quasi 26mila mi piace. Andrea Iannone è molto legato a Jeremias; si può dire infatti che è grazie a lui che il motociclista ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Belen Rodriguez.