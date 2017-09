Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis torna a parlare di Asia Nuccetelli e racconta la sua verità...

Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis parla di Asia Nuccetelli. Aria di rivelazioni al Grande Fratello Vip 2017! Dopo l’attacco via social di Asia Nuccetelli a Giulia De Lellis, stavolta è la seconda a dire la sua. Parlando ai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2017, la bella Giulia ha voluto ricostruire la sua versione dei fatti sulla querelle che l’ha legata alla figlia di Antonella Mosetti nell’ultimo anno, iniziata proprio quando la bionda era nella casa del reality insieme al fidanzato di Giulia, Andrea Damante.”A me la cosa della maglietta proprio non mi era andata giù. Che tu non ti vai a prendere la maglietta del mio fidanzato… Con il profumo, che se la odorava… Senti ciccia…! A me lì stava per venire un po’ di nervosismo, però ho detto: ‘Mi controllo, mi controllo’, finché entro nella Casa…”, ha spiegato Giulia agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017.

Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis racconta la sua versione dei fatti su ciò che accadde con la Nuccetelli.

“Io non ero arrabbiata per questa amicizia perché una ragazza giovane con un ragazzo così davanti, è anche difficile trattenersi. Poi lei era single, quindi non mancava di rispetto a nessuno…”, ha poi aggiunto. “Quando sono entrata nella Casa, c’era il freeze, prima ho abbracciato e baciato Andrea. Nessuno poteva muoversi. Poi Ilary Blasi mi ha chiesto se volevo dire qualcosa a qualcuno. ‘Guarda è sufficiente quello che pensano gli altri’, ho detto (riferendosi ad Asia Nuccetelli). Non per dire che era una poco di buono, ma come a dire: ‘Non sto qui a dirti cosa penso io, è sufficiente il parere degli altri, positivo o negativo che sia’. Lei ha avuto la coda di paglia e si è sentita attaccata, perchè ha pensato che le stessi dicendo: ‘E’ sufficiente quel che pensano gli altri, che sei una brutta persona’. Invece a me non interessava, l’unica cosa che mi interessava era: dai la maglietta al mio ragazzo e vai a giocare un po’ più in là perchè hai stancato”, ha infine rivelato agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017.