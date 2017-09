Grande Fratello Vip 2017, il daytime e le news al 15 settembre 2017: vento d’allegria nella Stazione. ​Eccoci puntuali per un nuovo appuntamento con il daytime del Grande Fratello VIp 2017. In attesa dei successivi aggiornamenti, ripercorriamo gli ultimi momenti dei VIp della giornata di ieri. In Stazione i Vip sembrano molto affiatati, e si respira un clima allegro e disteso. I vip si sono concessi un’ottima pasta al ragù! I Vip in Stazione collaborano molto tra di loro: alcuni cucinano, alcuni assaggiano, altri preparano la ravola, altri ancora si occupano della raccolta differenziata. In stazione, inoltre, un appuntamento quotidiano è diventato quello delle Interviste di Malgioglio. Cristiano fa alcune domande ai Vip. La prima ad essere intervistata è stata Serena Grandi, a cui Cristiano fa delle domande molto intime.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime e le news al 15 settembre 2017: i Vip cantano.

Nella casa dei Privilegiati, invece, i Vip cantano Tiziano Ferro e O surdato ‘nnammurato. In stazione, invece, si cantano canzoni spagnole. Cristiano ha inciso alcuni brani in spagnolo, e suggerisce di cantare per imparare la lingua. Allieva di Cristiano è Giulia De Lellis, cui il cantante insegna la pronuncia.