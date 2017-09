Grande Fratello Vip 2017:ecco il primo bacio all'interno della casa tra Carla e Jeremias

Grande Fratello Vip 2017: il primo bacio all’interno della casa. È iniziato da pochi giorni la tanto attesa seconda edizione di Grande Fratello Vip e l’ambiente già inizia a farsi caldo. Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere scoccato l’amore tra Jeremias Rodriguez e Carla Cruz. I due si sono baciati dietro convincimento di Simona Izzo che afferma di aver intuito che i due ragazzi si piacciono e ha deciso di “sfidarli” a interpretare un cortometraggio la cui sceneggiatura prevedeva un incontro casuale tra i due ragazzi, l’innamoramento e infine il bacio. Il fratello di Belen e la bella modella si sono ci cimentati nella prova ma, secondo la Izzo, non avrebbero dato il meglio di sé. La regista si è cimentata a fare da cupido e ha affermato: “Se ti innamori il tempo ti passa prima. Fai qualcosa, qui dobbiamo trovare una spinta… Io non posso non avere la storia d’amore. Ma c’è qualcuna fuori?”. “Non voglio parlare di questo”. Quando però la Izzo invita i due a baciarsi appassionatamente loro non si tirano indietro.

Grande Fratello Vip 2017: Simona Izzo fa da regista.

Nel cast di questo incredibile cortometraggio ci sono Cecilia Rodriguez nei panni della hostess, mentre Carla Cruz e Jeremias Rodriguez interpretano rispettivamente l’orfanella e il suo nuovo amico. La tempesta si è abbattuta sull’aereo, e così il giovane si dichiara alla ragazza: “Non so se potrà amarti, però se dovessimo morire, sappi che ti amo già”. E tra i due scatta il bacio, ovviamente di scena, ma si tratta pur sempre del primo bacio di questa seconda edizione del reality, e chissà che dalla finzione i due non passino alla realtà.