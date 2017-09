Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, venerdì 15 settembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di venerdì 15 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso l’evento Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show. Su Rai 2 andrà in onda Camera Cafè. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film di Paolo Virzì La Pazza gioia. Beatrice e Donatella sono ospiti della comunità psicoterapeutica ad alta intensità di cura per donne con disturbi mentali. Le due cominciano ad avvicinarsi e a stringere amicizia, ed insieme decidono di fuggire dall’istituto.

Guida tv di questa sera venerdì 15 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 15 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in ondala rubrica di attualità Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la soap spagnola Il Segreto, che torna con nuove puntate serali. Stasera vedremo Hernando annunciare la gravidanza di Camila e Carmelo salvare Adela. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film di azione Terminator Gensys. John Connor spedisce il sergente Kyle Reese indietro nel passato1984 per proteggere Sarah Connor e per salvaguardare il futuro. Ma non tutto andrà come previsto…

Stasera La7 trasmetterà invece il film Attacco al potere. Siamo nel 1993, quando una bomba esplode nel garage sotterraneo del World Trade Center. Nell’esplosione 6 persone rimangono uccise e un migliaio sono ferite. Pet la prima volta l’America si trova a fare i conti con il terrorismo.