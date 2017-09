La prova del Cuoco: anticipazioni della puntata di oggi 15 settembre 2017. La puntata del venerdì chiude la settimana per il cooking show de La prova del Cuoco. Nuova puntata e nuove ricette La prova del cuoco oggi 15 settembre 2017 con Antonella Clerici, i maestri in cucina e gli chef pronti al primo saluto e alla prima ricetta de La prova del cuoco nuova edizione 2017/2018. Tanti utili consigli per preparare ricette facili e veloci da creare comodamente trai fornelli di casa. Chi ci sarà oggi in cucina con la Clerici? Nella puntata di ieri de La prova del cuoco Alessandra Spisni ci ha proposto la ricetta della frittata arrotolata al tonno.

La prova del cuoco: la ricetta della frittata arrotolata al tonno.

Ecco il procedimento. Facciamo sciogliere il burro in padella, versiamo nella ciotola e uniamo due cucchiai di latte, mescoliamo e uniamo le uova intere, lavoriamo con la frusta a mano. Versiamo tutto in padella e cuociamo coperto la frittata. Nel mixer intanto versiamo il burro, il tonno al naturale spezzettato, i capperi, il succo di limone, le acciughe, frulliamo il tutto. Cotta la frittata la togliamo dalla padella e diamo la forma arrotolata, facciamo raffreddare. Farciamo poi con il ripieno, spalmiamo bene e arrotoliamo. Chiudiamo nella carta forno e lasciamo che prenda forma e compattezza. Togliamo la carta e tagliamo la frittata a fette. Dal pancarrè otteniamo dei cerchi di pane senza la crosta e serviamo pane e frittata ripiena.

La prova del cuoco: la ricetta del fritto di maialino con i fichi di oggi 15 settembre 2017.

Le ricette La prova del cuoco di oggi 15 settembre 2017 iniziano con la ricetta del fritto di maialino con fichi di Cristian Bertol. E’ lui che vince con la ricetta di oggi La prova del cuoco la prima sfida contro Ivano Ricchebono. Entrambi gli chef in gran forma preparano i loro piatti e dobbiamo dire che la ricetta del fritto di maialino con fichi di Bertol è un secondo piatto davvero ottimo. Ecco come prepararlo. In padella scaldiamo un filino di olio. Avvolgiamo nelle fette di pancetta i bocconcini di maiale, adagiamo in padella e rosoliamo, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere. In un’altra padella burro e zucchero, facciamo sciogliere e aggiungiamo i ficchi a pezzi, facciamo caramellare e appassire. Serviamo il fritto di maialino con i fichi, aggiungiamo il fondo di cottura.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di oggi 15 settembre 2017.

Ha inizio anche oggi la sfida dei cuochi, l’ultima della settimana. La penalità inflitta alla squadra verde è quella di eseguire ogni piatto a mano e visto che la squadra del peperone prevedeva nel suo menù la pasta fatta in casa e due creme la penalità porta una grande incombenza. Il menù del pomodoro prevede galletto in padella sfumato con birra e abbinato con crema di finocchi, scalogno e granella di nocciola finale. Per primo tagliolini con radicchio e coppa croccante. La squadra del peperone risponde con maggiorana, noci e aglio tritato che andranno a creare il letto per i pansotti alla bietola e ricciola con purea di peperoni e patate. Il giudice Gennaro Esposito è pronto per dare il suo giudizio in primis sulla tecnica dove dà la parità. Per il gusto vince il peperone verde per un punto. Per l’impiattamento per due punti vince nuovamente il peperone che si aggiudica la vittoria di questa ultima sfida settimanale. Appuntamento a Lunedì 18 settembre 2017 per una nuova puntata de La prova del Cuoco.