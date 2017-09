Moda autunno/inverno 2017-2018: ecco tutto ciò che non può mancare nell'armadio

Moda, le ultime tendenze autunno/ inverno 2017-2018: tutto ciò che non può mancare nell’armadio. E’ arrivato il momento del cambio di stagione ma anche del rinnovo, per non farsi mancare ciò che sarà più alla moda e di tendenza per accogliere al meglio al nuova stagione. In questa stagione andranno di moda, come sempre, molti capi e accessori ispirati a epoche passate, in particolare quest’anno tornano gli anni dal ’70 al ’90, sia per le donne che per gli uomini. Un altro ritorno sarà quello dell’over size per ogni capo di vestiario e poi sono ancora ammessi i pizzi e il tulle. I maglioni dovranno essere coloratissimi e comodi. Inoltre, quest’anno, sarà il ritorno degli anni Novanta: sì al velluto anche sulle tute sportive che tanto erano di moda e i jeans a vita alta, dritti e caviglia stretta. Infine, sotto i maglioni e i cardigan andrà di moda indossare quelle magliette bianche con loghi e scritte tanto amate nella stagione calda.

Moda autunno/inverno 2017-2018: le fantasie che saranno protagoniste.

Per quanto riguarda le fantasie sono ancora ammesse quelle floreali, poi un must saranno le fantasie scozzesi, in tutti i colori e dimensioni, i pois, il gessato a righe molto larghe in stile marocchino. Mentre i colori principali saranno l’intramontabile nero, poi ruggine, rosa, rosso e blu elettrico.