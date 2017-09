Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 18 settembre 2017. Ieri sera abbiamo assistito al ritorno della prof. più amata d’Italia in tv: Camilla Baudino è protagonista di nuove, avvincenti puntate. Nella prima puntata andata in onda ieri, giovedì 14 settembre 2017, abbiamo scoperto che Camilla ora è felice ed innamorata di Gaetano. I due sono una coppia stabile, e Gaetano si sta trasferendo a casa di Camilla. Renzo, invece, si è trasferito in un nuovo appartamento per stare vicino a Carmen per aiutarla a crescere insieme loro figlio Renzito. L’appartamento di Renzo, però, è proprio di fronte a quello di Camilla, e non mancheranno momenti in cui l’architetto osserverà, con grande gelosia, i momenti di felicità condivisi da Camilla e Gaetano. Scopriamo ora cosa accadrà nella prossima puntata di Provaci ancora Prof. 7, in onda lunedì 18 settembre 2017 su Rai 1.

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni della seconda puntata di lunedì 18 settembre 2017: Livietta torna da Camilla.

Secondo le anticipazioni ufficiali della seconda puntata di Provaci ancora Prof. 7, in onda lunedì 18 settembre 2017, vedremo che a Torino tornerà Livietta. La ragazza, confessa a Camilla, ha lasciato il marito George. Camilla, intanto, va a vedere uno spettacolo circense organizzato da una sua allieva, Katia, ma accadrà una tragedia: una ragazza viene uccisa con un colpo di pistola. Carmen, intanto, sembra nascondere qualcosa…