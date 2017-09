Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: le tendenze più belle del momento

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: grande protagonista la frangia. La nuova stagione che dà il benvenuto ai mesi freddi è ormai vicinissima e con essa il tempo di cambiare i proprio look. Diamo quindi uno sguardo a quali saranno le prossime tendenze alle quali non si potrà proprio rinunciare per essere alla moda e al passo coi tempi. Un grande ritorno è sicuramente la frangia! Qui ci si può davvero sbizzarrire e optare per una frangia lunga, scalata o corta per chi ha un viso più lungo. Anche il ciuffo laterale starà benissimo soprattutto se lo abbiniamo al lob. Uno dei must per i capelli autunno inverno 2017/2018 è sicuramente il capello lungo, anzi lunghissimo, le mezze misure sono out. Anche i tagli di capelli corti saranno protagonisti. Un taglio di capelli corto che faccia parlare di sé, che non richieda molto tempo per la messa in piega e che stravolga completamente il look. Se questa è la tua intenzione dopo l’estate, non c’è altra via di scelta per l’autunno inverno 2017 2018: i tagli capelli corti, anche questi accompagnati da frange o ciuffi.

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: le acconciature più alla moda.

Le onde saranno ancora più definite, in stile anni ’70, portati sciolti o in un elegante raccolto, uno dei must più chic e romantici di stagione. Le trecce in stile afro sono un altro trend per i capelli autunno inverno 2017/2018 per arricchire il proprio look.