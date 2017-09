Uomini e Donne: Francesco Monte risponde ai fan sui social che chiedono di Teresanna

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Francesco Monte parla del rapporto con Teresanna. L’ex corteggiatore e poi tronista Francesco Monte torna a parlare, su Instagram, della sua ex fidanzata, la napoletana Teresanna Pugliese, con la quale ha chiuso ben cinque anni fa. Una storia la loro che ha fatto sognare milioni di telespettatrici. In inizio tronista lei e alla scelta finale sceglie Antonio. Dopo la fine della loro storia questa volta sulla poltrona rossa si trova Francesco, Teresanna riscende le scale e riesce a portarlo via ad Alessia Cammarota. I fan quindi non si erano arresi e continuavano a domandare cosa ci fosse tra i due. Era immaginabile che prima o poi Francesco si sarebbe stancato ed avrebbe risposto a modo.

Dopo la relazione con Teresanna, Francesco aveva intrapreso una nuova storia d’amore con la showgirl Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ed anche la Pugliese si era tranquillamente rifatta una nuova vita. Alle domande dei fan Francesco non aveva mai risposto, fin a questo momento, almeno, quando ha dichiarato su Instagram: “Ancora con Teresanna? Basta! Lei si è rifatta una vita, ha una famiglia ora. Anche io ho un’altra vita. Stiamo bene così.”. Insomma, Francesco dice che entrambi si sono rifatti una vita e sono felici, l’uno lontano dall’altra.